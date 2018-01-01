Golden Wood Development

Дубай, ОАЭ

от €1,99 млн

Сдача в: 2026

Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Sobha Reserve — новый ультра роскошный проект от застройщика Sobha Realty, одного из лидеров сектора luxury-недвижимости ОАЭ. Sobha Reserve — зеленый оазис с собственным лесом и сезонным садом в районе Wadi Al Safa 2 и в непосредственной близости от центра Дубая. Виллы предлагаются с частным бассейном, садом, служебными помещениями, отдельной кухней, гардеробными в главной спальне, просторными террасами, комнатой для персонала, парковкой на два машиноместа и другими удобствами. В виллах с пятью спальнями предусмотрены демонстрационная кухня/ бар, дополнительный балкон. Инфраструктура: Будущие жители комьюнити смогут воспользоваться общими премиальными зонами для отдыха и развлечений, включая частный пляж, бассейн, спортивные площадки, сад для йоги и медитации, тренажерный зал, площадки для барбекю и пр. В числе высококлассных удобств проекта: чайный домик, ботанический сад, парк для собак, открытый кинотеатр, скалодром, амфитеатр, общественный клубный дом и пр. Для детей будет организована собственная игровая зона. Жители и их гости смогут насладиться водными видами спорта в водоеме на территории комьюнити или прогуляться в роскошном лесопарке, занимающем 25 % от общей площади сообщества. Расположение: 5-15 минут IMG Worlds of Adventure, Plantation Equestrian and Polo Club, Global Village 20-30 минут Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai, Business Bay, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Expo City Сообщество Sobha Reserve стратегически выгодно расположено на территории Wadi Al Safa 2 в Dubailand, что обеспечит жителям легкий доступ к развлечениям и важным локациям Дубая. В радиусе 5–10 минут езды от комьюнити находятся такие места для отдыха и развлечений, как IMG Worlds of Adventure, Plantation Equestrian and Polo Club, Global Village. Заповедник Ras Al Khor и Meydan Racecourse расположены в 15–20 минутах езды на авто. Поездка до Международного аэропорта Дубая (DXB), Downtown Dubai и Business Bay займет 20 минут. Добраться до пляжей, променадов и достопримечательностей Dubai Marina и Palm Jumeirah можно всего за полчаса. Столько же времени потребуется на дорогу до выставочных комплексов Expo City Dubai. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!