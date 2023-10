Golden Wood Development

Дубай, ОАЭ

от €5,43 млн

Сдача в: 2024

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Ультра-роскошная плавучая вилла в комьюнити The Floating Seahorse на архипелаге The World Islands! Вилла полностью меблирована и имеет панорамные стеклянные стены, из которых открывается невероятный вид на коралловые рифы и морскую жизнь. Жильцы The Floating Seahorse могут рассчитывать на следующие удобства: круглосуточную охрану, консьерж сервис, услуги обслуживающего персонала, высокоскоростной доступ в интернет. На острове The Heart of Europe инфраструктура представлена следующими объектами: торговые центры с розничными магазинами и бутиками, бары и рестораны, плавучие яхт-клубы, Швейцарский цирк, Олимпийский бассейн со стеклянными стенами, подводный аквариум, горный СПА, дайвинг, салоны красоты и оздоровительные центры. План оплаты: 30 % - первоначальный взнос 20 % - через 4 месяца 20 % - через 8 месяцев 30 % - по завершении Учитывая уникальность этого проекта, инвесторы могут рассчитывать на рентабельность вложений на уровне 5-6%. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!