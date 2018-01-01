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Golden Wood Development

Дубай, ОАЭ
от
€308,087
;
10
Описание Описание
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Квартиры Квартиры
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О комплексе

AG Real Estate с гордостью предлагает вам эту 1-комнатную квартиру в Golden Wood Views, JVT.

Price: 1,200,000 AED

Golden Wood Views — четырехэтажный жилой дом в районе Jumeirah Village Triangle. Здание было построено компанией Golden Wood Real Estate Development. К услугам гостей студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Этот комплекс без права собственности предоставляет жильцам различные удобства. Эти удобства включают тренажерный зал, бассейн, сауну, джакузи, паровую баню, площадку для барбекю, детскую игровую площадку, велосипедную дорожку, баскетбольную площадку и бизнес-центр.

Дополнительно

  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 87.5
Цена за м², EUR 3 520
Цена квартиры, EUR 308 087
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 0.1
Цена за м², EUR 2 081 671
Цена квартиры, EUR 308 087
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Golden Wood Development
Дубай, ОАЭ
от
€308,087
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