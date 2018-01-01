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Orra the Embankment

Дубай, ОАЭ
от
€474,016
;
10
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О комплексе

Orra the Embankment | Роскошные апартаменты | Просторный
Башни Джумейра Лейкс, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Описание

Начальная цена: 1,845,998 AED

План оплаты:
65% во время строительства
35% передача

Срок сдачи - 2 кв. 2024 г.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
48
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Orra the Embankment
Дубай, ОАЭ
от
€474,016
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную на островах Дубай, известную как Rixos Residence от Nakheel План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 60% При передаче – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1702 кв. Порошковая комната Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Официант Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю 24/7 Безопасность Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Детская игровая площадка Вид на море Супермаркет и Торговая зона Парк и зона отдыха Спа и Сауна Институт и Школа Йога и Медитация Соседство поблизости; Международный аэропорт Дубая – 20 минут Дубай Марина – 30 минут Центр города Дубай – 25 минут Дубай Марина – 30 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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