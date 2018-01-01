Orra the Embankment

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Marriott Executive Towers – новый жилой комплекс под управлением одного из известных отельных брендов Marriott. Проект отличается высокой инвестиционной привлекательностью и безупречным обслуживанием резидентов.
3 башни со строгой, но узнаваемой архитектурой, расположились в эпицентре Barsha South – стремительно развивающемся пригородном районе. Сооружения соединяются друг с другом элегантным подиумом, который дополняется общую архитектурную концепцию.
Жилой комплекс вобрал в себя самые востребованные типы недвижимости: просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные пентхаусы с 1-2 спальнями. Полностью меблированные апартаменты избавят покупателей от необходимости обставлять резиденции, а неповторимая отделка от Marriott в современном стиле создает идеальное жилое пространство. А панорамное остекление каждой резиденции позволяет восхищаться лучшими видами, которые открываются на Burj Khalifa, Burj Al Arab и набережную Dubai Marina.
Первоклассное обслуживание – одно из главных преимуществ мирового бренда Marriott, и комплекс Executive Towers не является исключением. Продуманная внутренняя инфраструктура отвечает всем потребностям жильцов и предлагает богатый выбор удобств:
- Роскошное отельное лобби;
- Тренажерный зал;
- Клубный лаундж;
- SPA-центр с различными видами услуг;
- Конференц-зал;
- Бассейн;
- Оранжерея;
- Паркинг на 500 машиномест;
- Рестораны.
Расположение:
Уникальное местоположение жилого комплекса дает возможность насладиться тишиной и спокойствием загородной жизни. В непосредственной близости расположена автотрасса Umm Suqeim Road, благодаря которой жители резиденций смогут быстро добраться до центральных районов Дубая и его достопримечательностей.
Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную на островах Дубай, известную как Rixos Residence от Nakheel
План оплаты;
Авансовый платеж – 20%
Во время строительства – 60%
При передаче – 20%
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 1702 кв.
Порошковая комната
Прачечная
Прогулка в шкафчике
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Официант
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
24/7 Безопасность
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Фитнес-центр
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Детская игровая площадка
Вид на море
Супермаркет и Торговая зона
Парк и зона отдыха
Спа и Сауна
Институт и Школа
Йога и Медитация
Соседство поблизости;
Международный аэропорт Дубая – 20 минут
Дубай Марина – 30 минут
Центр города Дубай – 25 минут
Дубай Марина – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Royal BIP Real Estate Brokers is excited to offer its clients an amazing 3 bedroom apartment, located in La Cote, Port De La Mer, Dubai.
Amenities & Facilities;
3 Bedroom
4 Bath
Unfurnished
BUA; 2,073 Sqft
Laundry area
Walk-in-closet
Utility
Powder room
Balcony / Terrace
24/7 Security
Gym
Swimming pool
Restaurant & Cafe
Barbeque area
Fitness centre
Shopping & Supermarket area
Sports Court
Mosque
Water activity
Marine & Yachts
Beach access
Sea views
Beach Volleyball
Location Nearby;
La Mer Beach ( 05 mins )
Dubai International Airport ( 15 mins )
Dubai Mall ( 20 mins )
Palm Jumeirah ( 30 mins )
Burj Al Arab ( 30 mins )
The Walk JBR ( 35 mins )
For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at
Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284