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Vista by Prestige One

Дубай, ОАЭ
от
€161,746
;
9
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О комплексе

One Vista | Элегантный | Роскошный
Спорт Сити Дубай

Описание

Начальная цена: 630,000 AED

Схема оплаты: 20% первоначальный взнос 45% во время строительства 35% по завершении Дата завершения - 1 квартал 2025 года

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Vista by Prestige One
Дубай, ОАЭ
от
€161,746
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