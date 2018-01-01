Vista by Prestige One

Greenside Residence от Emaar Properties — это удивительный комплекс в шикарном стиле с коллекцией квартир премиум-класса, расположенный в комплексе Dubai Hills Estate. В популярном районе этот жилой комплекс предлагает цветущие удобства и услуги, дома для отдыха и природные открытые ландшафты.
Захватывающие окрестности проекта включают в себя впечатляющее поле для гольфа, несколько лагун и открытые сады. Многие другие известные достопримечательности и достопримечательности также расположены в окрестностях жилого региона. Некоторые развлекательные и развлекательные заведения способствуют идеальной, активной и увлекательной жизни жителей.
Поблизости также расположена главная автомагистраль. Комплекс обеспечивает легкое и удобное транспортное сообщение по удаленному району Дубая, включая его достопримечательности и множество роскошных зон.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Элегантно оформленные просторные апартаменты
Первоклассные удобства и удобства
Яркое окружение пышных открытых пейзажей
Удобная транспортная доступность по дорогам
Удобный план платежей
УДОБСТВА
Жизнь в Greenside Residence непередаваема среди жилых комплексов в этом районе. Этот обширный оазис, уютно расположенный рядом с гольф-полем, приглашает гостей окунуться в его удобства, включая роскошный холл, украшенный вечным современным дизайном, стильную гостиную для жителей и современный поднятый пьедестал. В этом убежище вы можете расслабиться в бесконечном бассейне, окруженном беседками и зеленью ландшафта, или воспользоваться богатством удобств, включая многофункциональную комнату, детскую игровую зону и полностью оборудованный фитнес-центр, с захватывающими видами на тщательно оформленный пьедестал.
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в Jumeirah Village Triangle, известном как Cloud Tower от Tiger Group.
Удобства и удобства;
3 спальни
4 баня
меблированный
BUA; 1689 кв.
Область магазина
Порошковая комната
Встроенный в гардеробе
Прачечная
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Район барбекю
Бассейн
тренажерный зал
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Медицинский центр
Досуг и Парк
Баскетбол и теннисный корт
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Спа и Сауна
Йога и Медитация
Шоппинг и супермаркет
Доступ к пляжу
Расположение рядом;
JBR – 10 минут
Торговый центр Эмиратов – 15 минут
Пальма Джумейра – 15 минут
Глобальная деревня – 20 минут
Дубай Молл – 20 минут
Международный аэропорт Дубая – 30 минут
Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в JLT, известном как MBL Royal от MAG Development
Основные моменты;
Центральное расположение и легкий доступ
Шикарные зоны и удобства для отдыха
Круглосуточная охрана
Премиум интерьеры с эксклюзивной арматурой
Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
Удобства и удобства;
1 спальня
2 ванны
без мебели
BUA; 848 кв.
Порошковая комната
Гардеробная зона
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Бассейн
Район барбекю
Медицинский центр
Досуг и Парк
Детская игровая площадка
Ресторан и Кафе
Доступ к пляжу
Зеленое окружение
Шоппинг и супермаркет
Общественный зал
Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
Зона отдыха
Водная активность
Фитнес-центр
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284