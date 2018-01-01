The S tower

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Mudon Views - новый жилой комплекс в районе Dubai Land, расположен в пятнадцати минутах езды от центра Дубая, и примерно в стольких же от моря. Предлагает своим жителям спокойный, но активный образ жизни в дружественном автономном районе с собственным торговым центром, детским садом, школами, питомником, спортивным и оздоровительным клубами, мечетью, парками и полями для гольфа. В окрестностях комплекса расположена вся необходимая инфраструктура.
Mudon Views предлагает роскошные апартаменты с 1, 2 или 3 спальнями и 2-этажные дуплекс-апартаменты в современном комплексе с бассейном. Mudon Views гарантирует исключительный комфорт и абсолютную безопасность.
Особенности комплекса:
- Бассейн;
- Баскетбольная площадка;
- Беговые дорожки;
- Детский сад;
- Парк/ландшафтные сады;
- Паркинг;
- 24-часовая охрана.
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Квартира премиум-класса с панорамными окнами и с красивым видом на город.
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Жилой комплекс Jewelz – проект одного из самых успешных застройщиков ОАЭ (Danube Properties). Монументальное 17-этажное здание выполнено в форме буквы L.
Внешний дизайн комплекса определяют четкие прямые линии и геометрические узоры. Его особенностью стали большие панорамные окна с красивым видом на город. Подиум здания украшают цветники с вьющимися растениями и ландшафтные сады. Перед входом установлен красивый небольшой фонтан с подсветкой.
Внутри здания много общего пространства: парадный вестибюль с услугами консьержа.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания: есть оздоровительный клуб, паровая баня, сауна, тренажерный зал, джакузи на открытом воздухе, бассейны на территории, ресторан, кафе, детская игровая площадка, просторная парковка. Жилой комплекс находится под усиленной круглосуточной охраной.
Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория
- Бассейны для взрослых и детей
- Джакузи на открытом воздухе
- Зона для загара и отдыха
- Ресторан и кафе
- Зал для вечеринок
- Клуб здоровья
- Спа-центр, сауна и паровая баня
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка
- Теннисный корт
- Корт для паддла и бадминтона
- Площадка для барбекю
- Детская игровая площадка
Высотный комплекс Jewelz расположен в 9 км от моря в оживленном районе Дубая Arjan, где созданы все условия для работы, отдыха и развлечений. Удобная транспортная развязка позволяет легко добраться в любой район города.
В шаговой доступности есть большой медицинский центр, кафе и элитные рестораны. Любителей активного шопинга ждет множество торговых центров вокруг. В 4 минутах находится одна из главных достопримечательностей Дубая – самый крупный в мире парк цветов Dubai Miracle Garden.
Здесь созданы все условия не только для работы и отдыха, но и для учебы. В 3 минутах ходьбы от комплекса находятся школы и детские сады.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Активное развитие района Arjan, где находится жилой комплекс Jewelz, оставляет широкие возможности бизнесу для инвестиций. Поэтому апартаменты в этом районе Дубая будут всегда в цене.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Предлагаются светлые современные виллы с террасами и балконами, садами, бассейнами и панорамным видом на море.
Каждая вилла имеет уникальный дизайн.
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Удобства и оснащение в доме
Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе прямо на берегу моря.
Дубай Марина - 18 км
Международный аэропорт - 20 км
Бурдж-аль-Араб - 26 км
Бизнес-Бэй - 35 км
Джумейра-Бич - 33 км