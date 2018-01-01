The S tower

Дубай, ОАЭ

от €294,786

34–52 м² 3

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Квартира премиум-класса с панорамными окнами и с красивым видом на город. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Жилой комплекс Jewelz – проект одного из самых успешных застройщиков ОАЭ (Danube Properties). Монументальное 17-этажное здание выполнено в форме буквы L. Внешний дизайн комплекса определяют четкие прямые линии и геометрические узоры. Его особенностью стали большие панорамные окна с красивым видом на город. Подиум здания украшают цветники с вьющимися растениями и ландшафтные сады. Перед входом установлен красивый небольшой фонтан с подсветкой. Внутри здания много общего пространства: парадный вестибюль с услугами консьержа. Здесь созданы все условия для комфортного проживания: есть оздоровительный клуб, паровая баня, сауна, тренажерный зал, джакузи на открытом воздухе, бассейны на территории, ресторан, кафе, детская игровая площадка, просторная парковка. Жилой комплекс находится под усиленной круглосуточной охраной. Инфраструктура: - Благоустроенная озелененная территория - Бассейны для взрослых и детей - Джакузи на открытом воздухе - Зона для загара и отдыха - Ресторан и кафе - Зал для вечеринок - Клуб здоровья - Спа-центр, сауна и паровая баня - Фитнес-центр - Беговая дорожка - Теннисный корт - Корт для паддла и бадминтона - Площадка для барбекю - Детская игровая площадка Высотный комплекс Jewelz расположен в 9 км от моря в оживленном районе Дубая Arjan, где созданы все условия для работы, отдыха и развлечений. Удобная транспортная развязка позволяет легко добраться в любой район города. В шаговой доступности есть большой медицинский центр, кафе и элитные рестораны. Любителей активного шопинга ждет множество торговых центров вокруг. В 4 минутах находится одна из главных достопримечательностей Дубая – самый крупный в мире парк цветов Dubai Miracle Garden. Здесь созданы все условия не только для работы и отдыха, но и для учебы. В 3 минутах ходьбы от комплекса находятся школы и детские сады. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Активное развитие района Arjan, где находится жилой комплекс Jewelz, оставляет широкие возможности бизнесу для инвестиций. Поэтому апартаменты в этом районе Дубая будут всегда в цене. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!