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The S tower

Дубай, ОАЭ
от
€3,86 млн
;
10
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О комплексе

S Tower — это новый проект Sobha Realty с квартирой с 4 спальнями, расположенный в Дубай Интернет-Сити.

Начальная цена: 390.355.667,98 Rub

План оплаты:

80% Во время строительства

20% после завершения

Срок сдачи: 2 квартал 2025 г.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
60
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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The S tower
Дубай, ОАЭ
от
€3,86 млн
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