Отельные апартаменты в готовом комплексе Azizi Plaza Hotel в районе Al Furjan!
Апартаменты полностью меблированы!
Особенности и инфраструктура: бассейн, детский бассейн, консьерж-сервис, услуги горничной, полностью оборудованный спортивный зал, спа-центр с сауной и хамамом, рестораны и магазины, детская игровая площадка, зона барбекю, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Расположение:
Рядом находятся торговый центры Discovery Pavilion и Battuta Mall;
Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk;
До моря и пляжей - 6 км;
До аэропорта Al Maktoum - 30 км.
- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь в получении ВНЖ.
- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.
- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.
- Подбор самых ликвидных объектов.
- Помощь с перепродажей и получением прибыли.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!