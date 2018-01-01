Отельные апартаменты в готовом комплексе Azizi Plaza Hotel в районе Al Furjan!



Апартаменты полностью меблированы!



Особенности и инфраструктура: бассейн, детский бассейн, консьерж-сервис, услуги горничной, полностью оборудованный спортивный зал, спа-центр с сауной и хамамом, рестораны и магазины, детская игровая площадка, зона барбекю, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.



Расположение:

Рядом находятся торговый центры Discovery Pavilion и Battuta Mall;

Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk;

До моря и пляжей - 6 км;

До аэропорта Al Maktoum - 30 км.



- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.

- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.

- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.

- Помощь в получении ВНЖ.

- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.

- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.

- Подбор самых ликвидных объектов.

- Помощь с перепродажей и получением прибыли.



Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!