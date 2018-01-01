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Azizi Plaza Hotel

Дубай, ОАЭ
от
€793,973
;
5
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О комплексе

Отельные апартаменты в готовом комплексе Azizi Plaza Hotel в районе Al Furjan!

Апартаменты полностью меблированы!

Особенности и инфраструктура: бассейн, детский бассейн, консьерж-сервис, услуги горничной, полностью оборудованный спортивный зал, спа-центр с сауной и хамамом, рестораны и магазины, детская игровая площадка, зона барбекю, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Расположение:
Рядом находятся торговый центры Discovery Pavilion и Battuta Mall;
Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk;
До моря и пляжей - 6 км;
До аэропорта Al Maktoum - 30 км.


- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь в получении ВНЖ.
- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.
- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.
- Подбор самых ликвидных объектов.
- Помощь с перепродажей и получением прибыли.


Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
14
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 299.0
Цена за м², EUR 2,420
Цена квартиры, EUR 723,554
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Azizi Plaza Hotel
Дубай, ОАЭ
от
€793,973
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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