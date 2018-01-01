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Haven

Дубай, ОАЭ
от
€185,489
;
7
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О комплексе

Квартира в жилом комплексе Haven в спокойном районе Majan.
Квартира с просторной планировкой и высококачественной отделкой.

Сообщество также предлагает широкий спектр удобств, в том числе современный тренажерный зал и центр йоги, бассейны, места для совместной работы и несколько игровых площадок для детей.

Расположение:
19 минут – центр города, торговый центр Dubai Mall;
18 минут — международный аэропорт Дубая;
14 минут — торговый центр Dubai Hills Estate Mall;
28 минут – центральный аэропорт Dubai World;
28 минут – Пальма Джумейра.

План оплаты:
15% - первоначальный взнос
25% - на стадии строительства
60% - по завершении
Проект подходит для инвестиций!

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 69.0
Цена за м², EUR 2,688
Цена квартиры, EUR 185,489
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Haven
Дубай, ОАЭ
от
€185,489
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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