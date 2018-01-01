Квартира в жилом комплексе Haven в спокойном районе Majan.
Квартира с просторной планировкой и высококачественной отделкой.
Сообщество также предлагает широкий спектр удобств, в том числе современный тренажерный зал и центр йоги, бассейны, места для совместной работы и несколько игровых площадок для детей.
Расположение:
19 минут – центр города, торговый центр Dubai Mall;
18 минут — международный аэропорт Дубая;
14 минут — торговый центр Dubai Hills Estate Mall;
28 минут – центральный аэропорт Dubai World;
28 минут – Пальма Джумейра.
План оплаты:
15% - первоначальный взнос
25% - на стадии строительства
60% - по завершении
Проект подходит для инвестиций!
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!