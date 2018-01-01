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Beverly Hills Boutique Villas

Дубай, ОАЭ
от
€1,64 млн
;
7
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О комплексе

Премиальная вилла в роскошном комьюнити Beverly Hills Boutique Villas в Dubai Land!
Сообщество предлагает меблированные бутик-виллы с первоклассным обслуживанием и удобствами!

Жителям будет доступно множество удобств, в том числе: поле для гольфа, чстная парковка для жителей и гостей, детский сад и игровая площадка, большой торговый центр, школа, Бассейн, велосипедные дорожки, теннисный корт.

Комплекс располагается в районе в Akoya Oxygen (Damac hills 2), где преобладают парковые насаждения и тематические зоны для отдыха. Уровень сервиса в Beverly Hills Boutique Villas соответствует услугам лучших мировых отелей.

Виллы отличаются не только комфортными условиями проживания, но и повышенной инвестиционной привлекательность. Средняя окупаемость недвижимость составляет 5,28% годовых.

Застройщик предлагает удобный план оплаты:
20% - при бронировании
45% - на стадии строительства
35% - при передаче объекта

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
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Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Beverly Hills Boutique Villas
Дубай, ОАЭ
от
€1,64 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную виллу с 5 спальнями, расположенную в Гармонии, Тилал Аль Гаф, Дубай. Harmony - жилой комплекс Majid Al Futtaim Удобства и удобства; 5 спальня 6 баня без мебели BUA; 4477 кв. Горничная комната Порошковая комната Прачечная Гостевая комната офис сад газон Бассейн тренажерный зал Балкон / Терраса Закрытая кухня Storae space Дневной уход Батут и аквапарк Пляжный волейбол Водная активность Общественный зал 3 парковочных места Рестораны и магазины Детская игровая площадка досуг Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт мечеть Спа и сауна Велоспорт, Бег и Бег Трасса для катания на коньках Район барбекю Расположение рядом; Ипподром Джебель Али ( 15 минут ) Инвестиционный парк Дубая ( 20 минут ) Дубай Марина ( 20 минут ) Центр города Дубай ( 25 минут ) Торговый центр Эмиратов ( 25 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 35 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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