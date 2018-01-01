Премиальная вилла в роскошном комьюнити Beverly Hills Boutique Villas в Dubai Land!
Сообщество предлагает меблированные бутик-виллы с первоклассным обслуживанием и удобствами!
Жителям будет доступно множество удобств, в том числе: поле для гольфа, чстная парковка для жителей и гостей, детский сад и игровая площадка, большой торговый центр, школа, Бассейн, велосипедные дорожки, теннисный корт.
Комплекс располагается в районе в Akoya Oxygen (Damac hills 2), где преобладают парковые насаждения и тематические зоны для отдыха. Уровень сервиса в Beverly Hills Boutique Villas соответствует услугам лучших мировых отелей.
Виллы отличаются не только комфортными условиями проживания, но и повышенной инвестиционной привлекательность. Средняя окупаемость недвижимость составляет 5,28% годовых.
Застройщик предлагает удобный план оплаты:
20% - при бронировании
45% - на стадии строительства
35% - при передаче объекта
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!