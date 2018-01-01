Beverly Hills Boutique Villas

Дубай, ОАЭ

от €1,40 млн

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную виллу с 5 спальнями, расположенную в Гармонии, Тилал Аль Гаф, Дубай. Harmony - жилой комплекс Majid Al Futtaim Удобства и удобства; 5 спальня 6 баня без мебели BUA; 4477 кв. Горничная комната Порошковая комната Прачечная Гостевая комната офис сад газон Бассейн тренажерный зал Балкон / Терраса Закрытая кухня Storae space Дневной уход Батут и аквапарк Пляжный волейбол Водная активность Общественный зал 3 парковочных места Рестораны и магазины Детская игровая площадка досуг Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт мечеть Спа и сауна Велоспорт, Бег и Бег Трасса для катания на коньках Район барбекю Расположение рядом; Ипподром Джебель Али ( 15 минут ) Инвестиционный парк Дубая ( 20 минут ) Дубай Марина ( 20 минут ) Центр города Дубай ( 25 минут ) Торговый центр Эмиратов ( 25 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 35 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284