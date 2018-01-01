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Gateway II Residences

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€258,114
;
9
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О комплексе

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.

Gateway II Residences — это современная малоэтажная жилая башня с плавным фасадом, отражающим окружающие элементы природы.

Отель расположен на оживленном острове Хаят в самом центре района Мина-аль-Араб, где расположены курорты InterContinental и Anantara. От башни можно легко добраться до соседнего острова, где можно найти магазины, рестораны на открытом воздухе и пляжный клуб.

Предлагая уникальный образ жизни на берегу, Gateway II Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, чтобы способствовать спокойной жизни и стать идеальным домом для семьи и друзей.

Комплекс Gateway II Residences, состоящий из просторных, изысканно оформленных апартаментов с 1 и 2 спальнями, сочетает в себе современную городскую изысканность и природную привлекательность на берегу моря.

Удобства:

- лобби/стойка регистрации;
- бассейн, тренажерный зал, гостиная и детская игровая площадка;
- беспрепятственный доступ к пляжу;
- пристань для яхт и набережная в лагуне;
- широкий выбор магазинов и ресторанов;
- общественные парки и игровые площадки;
- гипермаркеты и места отдыха;

Расположения:

Mina Al Arab — это место для блаженного отдыха, расположенное в красивой природной среде нетронутого побережья Рас-Аль-Хаймы. Район был создан с заботой об окружающей среде, с нетронутыми пляжами, многочисленными участками пышных парков и прибрежных водно-болотных угодий, посвященных сохранению и демонстрации своей природной красоты.

Мы предоставим Вам:

- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 88.0
Цена за м², EUR 2,933
Цена квартиры, EUR 258,114
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 117.0
Цена за м², EUR 2,996
Цена квартиры, EUR 350,485
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Gateway II Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€258,114
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 40% На передачу – 40% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1193 кв. Порошковая комната фойе Прогулка в шкафчике Балкон и Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал 24/7 безопасности Фитнес-центр Игровая зона Зеленая облачность Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Зона катания на коньках Йога и Медитация Чемпионат по гольфу Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Шоппинг и супермаркет Соседство поблизости; Бизнес-Бей – 2,8 км DIFC – 3,3 км Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км Шейх Зайед Роуд – 3,7 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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