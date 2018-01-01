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Gateway II Residences — это современная малоэтажная жилая башня с плавным фасадом, отражающим окружающие элементы природы.



Отель расположен на оживленном острове Хаят в самом центре района Мина-аль-Араб, где расположены курорты InterContinental и Anantara. От башни можно легко добраться до соседнего острова, где можно найти магазины, рестораны на открытом воздухе и пляжный клуб.



Предлагая уникальный образ жизни на берегу, Gateway II Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, чтобы способствовать спокойной жизни и стать идеальным домом для семьи и друзей.



Комплекс Gateway II Residences, состоящий из просторных, изысканно оформленных апартаментов с 1 и 2 спальнями, сочетает в себе современную городскую изысканность и природную привлекательность на берегу моря.



Удобства:



- лобби/стойка регистрации;

- бассейн, тренажерный зал, гостиная и детская игровая площадка;

- беспрепятственный доступ к пляжу;

- пристань для яхт и набережная в лагуне;

- широкий выбор магазинов и ресторанов;

- общественные парки и игровые площадки;

- гипермаркеты и места отдыха;



Расположения:



Mina Al Arab — это место для блаженного отдыха, расположенное в красивой природной среде нетронутого побережья Рас-Аль-Хаймы. Район был создан с заботой об окружающей среде, с нетронутыми пляжами, многочисленными участками пышных парков и прибрежных водно-болотных угодий, посвященных сохранению и демонстрации своей природной красоты.



Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!

