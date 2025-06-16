Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в самом сердце Дубая

Апартаменты премиум класса в самом сердце Дубая от очень надежного застройщика, кто всегда во время сдает все свои объекты и при том у этого застройщика очень качественная отделка. Также в апараментах будут вся кухонная техника и встроенные шкафы. В здании будут много удобств для жителей таких 2 бассейна, один бассейн только для женщин а второй бассейн будет для общего пользования. Будут также 2 обородуванных тренажерных зал, один только для женщин а второй для общего пользования, будет также детская площадка, и тгд.