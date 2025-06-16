  1. Realting.com
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в самом сердце Дубая

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
13
ID: 32964
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты премиум класса в самом сердце Дубая от очень надежного застройщика, кто всегда во время сдает все свои объекты и при том у этого застройщика очень качественная отделка. Также в апараментах будут вся кухонная техника и встроенные шкафы. В здании будут много удобств для жителей таких 2 бассейна, один бассейн только для женщин а второй бассейн будет для общего пользования. Будут также 2 обородуванных тренажерных зал, один только для женщин а второй для общего пользования, будет также детская площадка, и тгд.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

