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  3. Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€464,852
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5
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О комплексе

Aura — один из наиболее практичных жилищных комплексов в центре района Джебель-Али. На 17 этажах расположено 479 стильных квартир без мебели. Здесь есть 349 квартир-студий, 87 квартир с одной и 43 квартиры с двумя спальнями, которые отличаются и площадью, и планировкой.

Комплекс Aura расположен в самом сердце зоны JAFZA, рядом с бизнес-центрами и зонами отдыха.

Возможность скидки: 8% на студии, 20% на остальные квартиры

Оплата: 20/80 или вся сумма сразу

  • 3% - бронирование
  • 17% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 80% - в течение 30 дней с даты брони.
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых необходимых и популярных мест:

  • Станция метро Jebel Ali - 1 минута
  • Downtown Dubai /ТЦ DUBAI MALL / DIFC - 20 минут
  • ТЦ IBN BATTUTA Mall - 7 минут
  • Dubai Parks & Resorts - 14 минут
  • Jumeirah Lake Towers - 12 минут
  • Bluewaters - 12 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€464,852
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