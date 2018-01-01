Апартаменты в новом комплексе MADA’IN Tower в престижном районе Dubai Marina! Апартаменты для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - 8,2%! Доход от перепродажи - 32%! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 1 кв. 2027 г.
Удобства: оборудованный тренажерный зал с сауной, отдельные освещенные корты для игры в сквош и паддл-теннис, бесконечный бассейн с функцией контроля температуры, игровая площадка с разнообразными развлечениями.
Расположение:
MADA'IN Tower & Center удачно расположен в престижном районе Дубай Марина. Этот возвышенный район, являющийся одним из самых стильных в Дубае, предоставляет уникальную возможность проживания на берегу моря, при этом пляж находится всего в нескольких минутах ходьбы.
План оплаты:
10% - при бронировании
40% - на стадии строительства
50 - по завершении
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