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MADA’IN Tower

Дубай, ОАЭ
от
€523,584
;
6
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О комплексе

Апартаменты в новом комплексе MADA’IN Tower в престижном районе Dubai Marina! Апартаменты для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - 8,2%! Доход от перепродажи - 32%! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 1 кв. 2027 г.

Удобства: оборудованный тренажерный зал с сауной, отдельные освещенные корты для игры в сквош и паддл-теннис, бесконечный бассейн с функцией контроля температуры, игровая площадка с разнообразными развлечениями.

Расположение:
MADA'IN Tower & Center удачно расположен в престижном районе Дубай Марина. Этот возвышенный район, являющийся одним из самых стильных в Дубае, предоставляет уникальную возможность проживания на берегу моря, при этом пляж находится всего в нескольких минутах ходьбы.

План оплаты:
10% - при бронировании
40% - на стадии строительства
50 - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
76
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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