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Hyde Walk Residence

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
24
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О комплексе

Меблированные апартаменты в новом проекте Hyde Walk Residence! Подходит для жизни и долгосрочной аренды! Доход от аренды в месяц - 1400$. Беспроцентная рассрочка! Завораживающий вид на набережную и город!
Преимущества:современные фитнес-центры, безмятежные ландшафтные сады, пейзажные бассейны, а также эксклюзивный доступ к развлечениям и ресторанам.

Рядом с Hyde Walk Residence находятся ключевые локации Дубая такие, как: Дубай Марина, Пальма Джумейра и Центр Дубая.
07 минут до Сити-Волк
08 минут до станции метро Emirates Tower
10 минут до Всемирного торгового центра Дубая
10 минут до Бурдж-Халифа
10 минут до Дубай Молл
10 минут до пляжа Ла Мер

План оплаты:
20% - первоначальный платеж
40% - на стадии строительства
40% - при завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Hyde Walk Residence
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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