Hyde Walk Residence

Дубай, ОАЭ

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Sky Gardens — 45-этажный небоскреб, расположенный в DIFC, центральный район Dubai. DIFC — один из самых многофункциональных районов в Dubai, на территории которого находится множество небоскребов. Sky Gardens предоставляет своим жильцам студии, пентхаусы и апартаменты с 1—3 спальными комнатами, пентхаусы, офисы. Удобства комплекса: - Оздоровительный центр; - Оборудованный фитнес-клуб; - Тренажерный зал; - Ресторан; - Супермаркеты; - Ландшафтный сад; - Детская игровая площадка; - Детскому сад; - Консьерж; - Парковка. Расположение: Небоскреб Sky Gardens расположен в районе DIFC, это центральный район с доступом ко множеству транспортных развязок. Недалеко располагаются остановки для автобусов и трамваев, а ещё станции метро. 6 минут хватит, чтобы добраться до Dubai Mall, в 18 минутах езды находится Burj Al Arab, в 20 — Palm Jumeirah, а за 23 можно доехать до The Walk JBR. Маршрут до Международного аэропорта Дубая займет всего 13 минут езды, а до нового Международного аэропорта Al Maktoum будете добираться примерно 40 минут. На территории DIFC находятся открытые кафе и рестораны, магазины розничной торговли, площади и сады, общественные зоны, террасы кафе и скамейки. Центры дневного ухода за детьми и игровая площадка для детей также построены внутри комплекса. Рядом с Sky Gardens находятся башни Emirates Financial Towers, Al Attar Tower, 21st Century Tower, Aspin Residential Tower, Maze Tower, а также Burj Khalifa, The Dubai Mall и Sheikh Zayed Road. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!