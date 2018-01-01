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Готовые квартиры для получения резидентской визы и дохода в DEC Towers недалеко от делового центра города, Dubai Marina, Дубай, ОА

Дубай, ОАЭ
от
€192,480
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О комплексе

Для покупки доступны 4 студии. Комплекс состоит из двух башен, которые соединены 5-этажным переходом, и включает 417 квартир и 12 коммерческих помещений на 1 этаже. Резиденция располагает бассейном, фитнес-залом, теннисным кортом, кортом для сквоша, беговыми дорожками на открытом воздухе, бильярдной и видеонаблюдением.

Преимущества

Все студии сданы в аренду долгосрочным арендаторам, доходность 6 - 7%.

Годовой арендный доход - 10 900 – 13 068 долларов США.

Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от супермаркета, кафе и ресторанов и гавани:

  • в 6 минутах езды от пляжа Marina Beach и крупного торгового центра Dubai Marina Mall на набережной
  • в 10 минутах езды Пальмы Джумейра
  • в 20 минутах езды от Бурдж Халифы
  • в 24 минутах от финансового центра Дубая
  • в 27 минутах от аэропорта
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Готовые квартиры для получения резидентской визы и дохода в DEC Towers недалеко от делового центра города, Dubai Marina, Дубай, ОА
Дубай, ОАЭ
от
€192,480
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 2 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Edge by Select Group Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 20% On Handover – 60% Amenities & Facilities; 2 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 881 Sqft Open Kitchen Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area 24/7 Security Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Fitness centre Jogging, Running & Cycling track Kid’s play area Supermarket & Shopping area Park & leisure area Spa & Sauna room Institute & School Yoga & Meditation Location Nearby; Dubai MALL – 05 mins Jumeirah Beach – 10 mins Burj Al Arab – 15 mins Dubai International Airport – 20 mins Dubai Marina – 25 mins The Walk JBR – 25 mins Al Maktoum International Airport For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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