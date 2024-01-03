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Real Estate Dubai luxury

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
19 1
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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2029
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
50
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Real Estate Dubai luxury

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Real Estate Dubai luxury
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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