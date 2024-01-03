Real Estate Dubai luxury

Дубай, ОАЭ

от €517,000

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в самом сердце Jumeirah Village Circle, известного как Оксфордский бульвар иранскими разработчиками Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1250 кв. Прачечная Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Супермаркет и Торговая зона сад Спортивный корт Спа и Сауна Велоспорт, Бег и Бег Фитнес-центр Расположение рядом; Пальма Джумейра – 15 минут Бурдж Аль Араб – 15 минут Прогулка JBR – 20 минут Дубай Молл – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284