Real Estate Dubai luxury

Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками (двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры и 2 эксклюзивных пентхауса).
Резиденция располагает собственным ухоженным парком и панорамным видом на Центральный парк, теннисными кортами и бассейнами, фитнес-залом, спа-центром, парковкой.
Окончание строительства - июль 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Дубая.
Бурдж Халифа - 5 минут (3 км)
Море - 3,1 км
Пальма Джумейра - 10 минут
Бурдж Аль Араб - 15 минут
Международный аэропорт Дубая - 15 минут (15 км)
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в самом сердце Jumeirah Village Circle, известного как Оксфордский бульвар иранскими разработчиками
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 1250 кв.
Прачечная
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
приемная
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Бассейн
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Район барбекю
Супермаркет и Торговая зона
сад
Спортивный корт
Спа и Сауна
Велоспорт, Бег и Бег
Фитнес-центр
Расположение рядом;
Пальма Джумейра – 15 минут
Бурдж Аль Араб – 15 минут
Прогулка JBR – 20 минут
Дубай Молл – 20 минут
Международный аэропорт Дубая – 25 минут
Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция располагает бассейнами, зоной отдыха на открытом воздухе, игровой комнатой, детской площадкой и детским клубом, теннисным кортом, зоной барбекю, парками, фитнес-центром.
Окончание строительства - июнь 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, стиральная машина)
Стенные шкафы
Расположение и объекты поблизости
Центр города - 6 минут
Mall of Emirates - 6 минут
Дубай Молл - 19 минут
Аэропорт - 24 минуты
Джумейра Бич - 15 минут
Пальма Джумейра - 20 минут