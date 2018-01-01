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Новая резиденция Gardens 2 с бассейном и парками, Arjan-Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€162,257
;
9
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О комплексе

Резиденция располагает зоной барбекю, кинотеатром под открытым небом, детской площадкой, большим бассейном и современным тренажерным залом, парковкой, парками.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 26 минут
  • Даунтаун Дубай - 26 минут
  • Мотор-Сити - 8 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Gardens 2 с бассейном и парками, Arjan-Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€162,257
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Апартаменты в современном проекте Opalz в престижном районе Arjan! Все резиденции будут оснащены балконами, а ряд апартаментов предлагается с личными бассейнами и кабинетами. Жителям комплекса будут доступны оздоровительный центр и спа, тренажерный зал, зона для занятий йогой на открытом воздухе, детский сад, бизнес-центр, лаундж на крыше здания, кинотеатр под открытым небом, место для барбекю и др. Расположение: - За 20 минут можно добраться на машине до Международного аэропорта Дубая; - За 15 минут до знаменитого Пальма Джумейра или символа Дубая Бурдж Халифа; - 15 минут и вы уже в торговом центре Дубай Молл ходите по магазинам или делаете селфи на фоне Отеля Парус; - За 10 минут можно доехать до гольф-клуба или Дубайского клуба поло. План оплаты: 60% - на стадии строительства 40% - после завершения Возможно получение ВНЖ! Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!
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