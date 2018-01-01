Новая резиденция Gardens 2 с бассейном и парками, Arjan-Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €506,059

149 м² 1

Сдача в: 2025

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Апартаменты в современном проекте Opalz в престижном районе Arjan! Все резиденции будут оснащены балконами, а ряд апартаментов предлагается с личными бассейнами и кабинетами. Жителям комплекса будут доступны оздоровительный центр и спа, тренажерный зал, зона для занятий йогой на открытом воздухе, детский сад, бизнес-центр, лаундж на крыше здания, кинотеатр под открытым небом, место для барбекю и др. Расположение: - За 20 минут можно добраться на машине до Международного аэропорта Дубая; - За 15 минут до знаменитого Пальма Джумейра или символа Дубая Бурдж Халифа; - 15 минут и вы уже в торговом центре Дубай Молл ходите по магазинам или делаете селфи на фоне Отеля Парус; - За 10 минут можно доехать до гольф-клуба или Дубайского клуба поло. План оплаты: 60% - на стадии строительства 40% - после завершения Возможно получение ВНЖ! Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!