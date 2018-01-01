Новая резиденция Gardens 2 с бассейном и парками, Arjan-Dubailand, Дубай, ОАЭ

Комплекс предлагает: парковку для каждого таунхауса, бассейн, тренажерный зал, детский бассейн, детскую игровую площадку, мульти спортивную площадку, площадки для крокета, дзен-сад, сад для йоги, затененные зоны отдыха, площадки для барбекю, ландшафтные зоны, открытый тренажерный зал, беговые дорожки, теннисные корты, гигантскую шахматную площадку, мечеть.
Проект содержит различные типы юнитов:
2 спальни - 1321 таунхаус
3 спальни - 156 таунхаусов
4 спальни - 290 таунхаусов
Удобства и оснащение в доме
Личные балконы/террасы
Кухонные шкафы и столешницы
Полностью выложенные плиткой ванные комнаты и гостевые туалеты
Окна с двойным остеклением
Душ в каждой ванной комнате
Центральное кондиционирование
Тумбы и зеркала
Прачечная и комната для прислуги в некоторых таунхаусах
Некоторые спальни с собственной ванной комнатой
Таунхаусы с 4 спальнями имеют внутренний лифт (по желанию)
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в Дубайленде, который предлагает уникальные и современные элитные жилые таунхаусы, обеспечивающие роскошный образ жизни в непосредственной близости от большинства достопримечательностей Дубая, и окружен парками, школами, мечетями и общественными магазинами.
Парк развлечений — 5 минут
Ярмарка Global Village - 11 минут
Университет Zayed - 11 минут
ТЦ Дубай Хиллс - 17 минут
ТЦ Молл Эмиратов - 23 минуты
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- Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду;
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- Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет;
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- Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду;
- Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей.
Апартаменты в современном проекте Opalz в престижном районе Arjan!
Все резиденции будут оснащены балконами, а ряд апартаментов предлагается с личными бассейнами и кабинетами.
Жителям комплекса будут доступны оздоровительный центр и спа, тренажерный зал, зона для занятий йогой на открытом воздухе, детский сад, бизнес-центр, лаундж на крыше здания, кинотеатр под открытым небом, место для барбекю и др.
Расположение:
- За 20 минут можно добраться на машине до Международного аэропорта Дубая;
- За 15 минут до знаменитого Пальма Джумейра или символа Дубая Бурдж Халифа;
- 15 минут и вы уже в торговом центре Дубай Молл ходите по магазинам или делаете селфи на фоне Отеля Парус;
- За 10 минут можно доехать до гольф-клуба или Дубайского клуба поло.
План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - после завершения
Возможно получение ВНЖ!
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The Community – новый жилой комплекс застройщика Aqua Properties в районе Дубая Jumeirah Village Triangle. Помещения Community устанавливают новый стандарт комфорта. Квартиры отделаны качественными материалами и бытовой техникой европейских брендов и оснащены дизайнерской мебелью.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ИНФРАСТРУКТУРА:
- Беговые дорожки;
- Бассейн;
- Детская игровая площадка;
- Зеленые насаждения;
- Зона барбекю;
- Игровая комната;
- Йога студия;
- Кафе и рестораны;
- Кинотеатр;
- Коворкинг;
- Конференц зал;
- Охрана и видеонаблюдение;
- Парк;
- Сауна и парная;
- СПА зона;
- Спортивные площадки;
- Услуги горничной;
- Фитнес-центр и тренажерный зал;
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
15 минут - пляж JBR.
25 минут - Burj Khalifa.
25 минут - торговый центр Дубай Молл.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! МЫ НАЙДЕМ ДЛЯ ВАС АПАРТАМЕНТЫ/КВАРТИРУ В ДУБАЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!