ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Жилая
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры возле озера в ОАЭ
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
2
1
92 м²
28/28
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
€464,582
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
69 м²
Агентство по недвижимости "fam Properties" с гордостью представляет удивительную 1-комнатную…
€669,302
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
3
153 м²
9
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€2,17 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
5
383 м²
3
Мы рады представить вам новый проект в Arabian Ranches III - захватывающий жилой проект, кот…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
4
4
190 м²
14/53
Представляем Bugatti Residence, где роскошь достигает новых высот. Это не просто дом; это ше…
€5,53 млн
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с Community view, с Allowed, с Tiles
Дубай, ОАЭ
2
3
1 635 м²
Лучший курс!!! MAG Eye - это множество элегантных таунхаусов, расположенных в культовом маст…
€308,754
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
1
72 м²
20/20
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€317,624
Рекомендовать
Квартира с бассейном, с Allowed, с Tiles
Дубай, ОАЭ
-1
1
520 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Лучшие инвестиции на рынке Дубая.. НЕТ СТОИМОСТИ АГЕН…
€113,399
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
37 м²
Arbor View — это новейший жилой проект премиум-класса в Arjan-Dubailand от Ellington Propert…
€373,825
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
2
154 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at Bluewaters Bay in Bl…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Квартира с невероятным морским пейзажем на Арабский залив! Бесплатный подбор недвижимости. О…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в ОАЭ
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL