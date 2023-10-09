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Земельные участки с видом на море в ОАЭ

2 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с море в Абу-Даби, ОАЭ
Земельные участки с видом на море, с море
Абу-Даби, ОАЭ
Al Reem Island - это проект мирового класса, включающий в себя несколько жилых, коммерческих…
€11,67 млн
Земельные участки с видом на море, возможен торг, с море в ОАЭ, ОАЭ
Земельные участки с видом на море, возможен торг, с море
ОАЭ, ОАЭ
Площадь 14 184 м²
Жилой участок для продажи. Большой участок. Премиальное местоположение. Отлично подходит для…
€25,88 млн
Realting.com
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