ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Жилая
Khor Fakkan
Дома
Дома в Khor Fakkan, ОАЭ
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
2
73 м²
10
Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай…
€231,642
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
2
73 м²
5
Новая резиденция Manazel Al Khor с бассейнами, ресторанами и садом, рядом со станцией метро,…
€340,301
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Дубай, ОАЭ
3
78 м²
45
Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательн…
€489,118
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
4
4
229 м²
1/55
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,57 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€398,283
Рекомендовать
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
8 м²
Роскошное, полностью интегрированное сообщество, которое предлагает лучшие на набережной жиз…
€206,003
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с балконом, с бассейном, с парком
Дубай, ОАЭ
3
2
Мы рады представить эту просторную, светлую виллу для покупки. 2 кровати + кабинет БУА: 169…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
65 м²
Агентство fam Properties рад предложить вам стильную и просторную 1-спальную квартиру, распо…
€166,781
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
5
6
527 м²
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Вади Аль Сафа 2, Дуба…
€2,26 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на сад, с Community view, с Allowed
Дубай, ОАЭ
3
4
1 970 м²
Лучшее горячее предложение!!! LA ROSA & nbsp; III - 0 % Комиссия / 50 % DLD & nbsp; отказ & …
€329,174
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
3
87 м²
29
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€319,249
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL