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Квартиры и апартаменты с террасой в Ghanadhah, ОАЭ

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ghanadhah, ОАЭ
UP UP
Квартира 2 комнаты
Ghanadhah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с полным видом на море и закатом с террасы Jacob & Co. Beachfront Living, Аль…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Ghanadhah, ОАЭ

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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