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Продажа офисных помещений в Fujairah, ОАЭ

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1 объект найдено
Офис 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Офис 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 97 м²
Офисное помещение расположено в 20-этажном офисном здании в Бизнес Бей, площадь которого сос…
€330,000
Realting.com
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