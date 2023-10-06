ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Жилая
Дубай
Кондоминиумы
Кондо возле озера в Дубае, ОАЭ
Кондо
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
2
2
81 м²
6/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€152,879
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Deira, ОАЭ
1
72 м²
12
Элегантные апартаменты комплекса Wilton Park Residences, окруженного пышными парками. В комп…
€426,686
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
3
239 м²
28
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€3,14 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
1
1
37 м²
15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€182,727
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Квартира-студия премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией! Бесплатный подбо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
2
1
60 м²
18/20
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
€211,720
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
414 м²
52
Society House – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Invest Group Overseas. Ро…
€3,85 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
2
163 м²
DOM Real Esate предлагает вам на продажу эту 3-комнатную квартиру, расположенную в The Cove …
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
4
203 м²
5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,49 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
2
106 м²
DOM Real Estate предлагает вам на продажу эту 2-комнатную квартиру, расположенную в Creek Ho…
€661,837
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2
93 м²
€155,061
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL