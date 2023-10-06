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Продажа офисных помещений с видом на море в Дубае, ОАЭ

Downtown Dubai
7
Business Bay
6
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1 объект найдено
Офис с парковкой, с видом на море, в центре города в Дубай, ОАЭ
Офис с парковкой, с видом на море, в центре города
Дубай, ОАЭ
Площадь 87 м²
Этаж 11
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
€207,765

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