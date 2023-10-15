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Таунхаусы в Deira, ОАЭ

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2 объекта найдено
Таунхаус в Deira, ОАЭ
Таунхаус
Deira, ОАЭ
Площадь 169 м²
Mangrove Residences — это умный, устойчивый проект от Expo City Dubai, расположенный в однои…
€704,302
Таунхаус 3 спальни в Deira, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Deira, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Expo Valley — роскошный комплекс от Expo City Dubai, расположенный в одноименном районе Expo…
€901,784
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