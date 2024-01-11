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Коттеджи в Deira, ОАЭ

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3 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Deira, ОАЭ
Коттедж 3 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
The most recent luxury building at Dubai Islands, Rixos Hotel and Residences by Nakheel, of…
€8,17 млн
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Коттедж 3 комнаты в Deira, ОАЭ
Коттедж 3 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
The most recent luxury building at Dubai Islands, Rixos Hotel and Residences by Nakheel, of…
€8,05 млн
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Deira, ОАЭ
Коттедж 3 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
The most recent luxury building at Dubai Islands, Rixos Hotel and Residences by Nakheel, of…
€8,05 млн
Оставить заявку
Realting.com
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