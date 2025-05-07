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Квартиры и апартаменты с террасой в Deira, ОАЭ

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 16
Элитная резиденция Ivy Gardens с бассейном и кинотеатром, Dubailand, Дубай, ОАЭ Предлагаютс…
$357,833
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Квартира 3 комнаты в Deira, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ Пред…
$1,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Deira, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция Clearpoint с бассейнами и парком в 500 метрах от моря, Port Rashid, Дубай, …
$1,23 млн
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RCST RCST
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция Weybridge Gardens с бассейном, садами и коворкингом рядом с автомагистралью…
$152,018
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 313 м²
Количество этажей 52
🌟 LUX. Не нужно много слов, чтобы описать эксклюзивный комфорт. 🌟 Дубай, Дубайский канал. BU…
$5,43 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ Комплек…
$413,997
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл и таунхаусов Haven с оздоровительным центром и бассейнами, Dubailand, Ду…
$959,602
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Квартира 3 комнаты в Deira, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция Bayline & Avonlea с бассейнами и парком рядом с автомагистралью и гаванью, …
$596,988
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