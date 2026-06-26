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Квартиры и апартаменты с бассейном в Deira, ОАЭ

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15 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 7/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 7/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
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English
Value OneValue One
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 1/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
Языки общения
English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 3/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Этаж 8/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
TekceTekce
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 5/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
Языки общения
English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 2/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Этаж 8/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 6/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 3/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 2/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Stamn
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Этаж 1/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 4/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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