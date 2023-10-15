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Квартиры с видом на море в Deira, ОАЭ

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5 объектов найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€783,383
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€569,417
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен в центре Dow…
€431,867
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
2-СПАЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences …
€849,444
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences – новый п…
€564,570
Realting.com
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