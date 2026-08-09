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Квартиры с видом на море в Deira, ОАЭ

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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 6/12
241 WATERSIDE — островная приватность, минималистичная архитектура и курортный lifestyle на …
$868,092
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 6/12
241 WATERSIDE — островная приватность, минималистичная архитектура и курортный lifestyle на …
$596,064
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/12
241 WATERSIDE — островная приватность, минималистичная архитектура и курортный lifestyle на …
$514,374
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Агентство
DDA Real Estate
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
2-СПАЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences …
$892,978
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences – новый п…
$593,504
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные резиденции в стиле Mercedes-Benz в центре Дубая, ОАЭ Центр Дубая является миров…
$2,99 млн
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Квартира 4 комнаты в Deira, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция Clearpoint с бассейнами и парком в 500 метрах от моря, Port Rashid, Дубай, …
$1,23 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен в центре Dow…
$454,000
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Квартира 3 комнаты в Deira, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Deira, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция Bayline & Avonlea с бассейнами и парком рядом с автомагистралью и гаванью, …
$596,988
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