Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Кондоминиумы

Кондо с видом на горы в ОАЭ

Дубай
8
Кондо В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Mudon Al Ranim - это новые эксклюзивные жилые помещения, расположенные по периметру парка, г…
€798,745
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 827 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€12,09 млн
Квартира с видом на город, с панорамным видом, с видом на двор в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на город, с панорамным видом, с видом на двор
Дубай, ОАЭ
В этом уникальном небоскребе есть 7 бодрящих ванн, в том числе соляные и грязевые на берегу …
€302,177
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 932 м²
Этаж 3/3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€5,54 млн
Дом в Абу-Даби, ОАЭ
Дом
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
DOM Real Estate рада предложить эту полностью обслуживаемую 1-комнатную квартиру с естествен…
€856,485
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 392 м²
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спаль…
€772,152
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с basseyn, с lift в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с basseyn, с lift
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Этаж 50/45
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€387,833
Вилла 3 комнаты с Community view, с Allowed, с Tiles в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты с Community view, с Allowed, с Tiles
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 100 м²
Эти дома бросают вызов обычным и расположены в международном сообществе гольфа с интерьерами…
€333,753
Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Старт продаж видовых квартир в The Source в Абу-Даби, на острове Saadiyat Для выгодных инв…
€111,224
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 28 м²
Fam Properties предлагает прекрасный объект в MBR City, Meydan, разработанный компанией Aziz…
€134,660

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти