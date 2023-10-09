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Коммерческая недвижимость с видом на море в ОАЭ

Дубай
41
3 объекта найдено
Коммерческая 10 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Ras, ОАЭ
Коммерческая 10 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Ras, ОАЭ
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 858 м²
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
€1,65 млн
Офис с парковкой, с видом на море, в центре города в Дубай, ОАЭ
Офис с парковкой, с видом на море, в центре города
Дубай, ОАЭ
Площадь 87 м²
Этаж 11
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
€207,765
Другое со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Другое со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 15 502 м²
Количество этажей 29
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…
€51,28 млн

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