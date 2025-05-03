Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Business Bay, ОАЭ

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 095 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$47,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти