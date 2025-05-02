Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры и апартаменты с террасой в Business Bay, ОАЭ

пентхаусы
12
квартиры-студии
22
однокомнатные
151
двухкомнатные
98
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
49 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 21
Современная резиденция The Quayside в самом центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ Предлага…
$540,879
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 28
Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж…
$321,841
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 40
Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, …
$909,226
Оставить заявку
RCST RCST
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 45
Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумей…
$570,404
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 785 м²
Количество этажей 13
Новая элитная резиденция Casa Canal с бассейном, спа-центром и круглосуточной охраной, Safa …
$12,88 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 26
Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ Предл…
$474,969
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 30
Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами и панорамными видами Vela Vie…
$6,30 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 45
Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумей…
$691,178
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция Canal Front Residences с бассейном на берегу канала, в районе Al Wasl, Дуба…
$781,470
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 52
Высотная резиденция Meera Tower с панорамным видом прямо на берегу Дубайского канала, район …
$604,178
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 25
Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ Предл…
$935,926
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 20
Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ …
$467,296
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 25
Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, …
$365,669
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Квартира дня Наслаждайтесь захватывающим видом на Бурдж-Халифа и центр Дубая. в самом …
$905,495
Оставить заявку
Квартира 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 832 м²
Количество этажей 18
Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Б…
$14,81 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 45
Nobles Tower by Tiger Properties — сочетание элегантности и комфорта в центре Business Bay …
$730,208
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 35
Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Busin…
$1,95 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 19
Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскре…
$1,22 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 43
ALTITUDE de GRISOGONO от DAMAC — Икона роскоши в Business Bay Altitude de GRISOGONO — это…
$608,507
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 63
Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, О…
$238,537
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 23
Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Хали…
$559,540
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 50
Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business…
$9,86 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция Mariott Residences с бассейном и рестораном недалеко от канала и Джумейра-Б…
$807,759
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 70/101
Bayz101 by Danube — Символ современной элегантности в Business Bay Bayz101 by Danube — эт…
$649,424
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 30
Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай,…
$462,094
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 75
Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ Это …
$1,94 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 30
Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Busines…
$850,516
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 63
Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным цент…
$424,436
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 30
Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в соврем…
$328,084
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 60
Новая высотная резиденция Volta с бассейном и панорамным видом рядом с Дубай Молл, Business …
$669,292
Оставить заявку
Realting.com
Перейти