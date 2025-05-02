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Квартиры и апартаменты с бассейном в Business Bay, ОАЭ

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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 270 м²
Количество этажей 60
Al Wasayef Real Estate: с гордостью предлагаем эту удивительную 2-комнатную квартиру на прод…
$306,364
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/102
BAYZ 102 от Danube Properties — Воплощение роскоши в Business Bay BAYZ 102 — это жилой не…
$622,146
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 9/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay   23-этажная башня Cen…
$566,200
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RCST RCST
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay 23-этажная башня Century …
$200,000
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Квартира дня Наслаждайтесь захватывающим видом на Бурдж-Халифа и центр Дубая. в самом …
$905,495
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 45
Nobles Tower by Tiger Properties — сочетание элегантности и комфорта в центре Business Bay …
$730,208
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Этаж 9/45
Проект: NOBLES TOWER Локация - Business Bay Срок сдачи:- II 2024 года  Это роскошны…
$857,000
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 43
ALTITUDE de GRISOGONO от DAMAC — Икона роскоши в Business Bay Altitude de GRISOGONO — это…
$608,507
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Башня Мерано - это парадигма городской архитектуры и дизайна. 29-этажная жилая башня располо…
$204,243
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
$907,701
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 70/101
Bayz101 by Danube — Символ современной элегантности в Business Bay Bayz101 by Danube — эт…
$649,424
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 480 м²
Количество этажей 60
AL WASAYEF REAL ESTATE: Предлагая 2BR Plus номер для прислуги на продажу по удивительной цен…
$351,297
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 680 м²
Мы рады предложить эту прекрасную новую квартиру, состоящую из одной спальни в башне Мерано,…
$204,243
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 16/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay   23-этажная башня Cen…
$340,000
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Этаж 42/45
Проект: NOBLES TOWER Локация - Business Bay Срок сдачи:- II 2024 года  Это роскошны…
$1,45 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 55/122
Tiger Sky Tower — Икона роскоши в Business Bay   Tiger Sky Tower — это уникальный жило…
$673,554
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 20/45
Проект: NOBLES TOWER Локация - Business Bay Срок сдачи:- II 2024 года  Это роскошны…
$748,635
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Why Invest in Ready-to-Move-in Units at Nobles Tower: Immediate Returns: Yo…
$713,315
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