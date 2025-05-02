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Квартиры и апартаменты с садом в Business Bay, ОАЭ

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33 объекта найдено
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 28
Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж…
$321,841
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 40
Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, …
$909,226
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 26
Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ Предл…
$474,969
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RCST RCST
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 9/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay   23-этажная башня Cen…
$566,200
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay 23-этажная башня Century …
$200,000
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция Canal Front Residences с бассейном на берегу канала, в районе Al Wasl, Дуба…
$781,470
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 52
Высотная резиденция Meera Tower с панорамным видом прямо на берегу Дубайского канала, район …
$604,178
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 20
Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ …
$467,296
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Квартира дня Наслаждайтесь захватывающим видом на Бурдж-Халифа и центр Дубая. в самом …
$905,495
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 45
Nobles Tower by Tiger Properties — сочетание элегантности и комфорта в центре Business Bay …
$730,208
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Этаж 9/45
Проект: NOBLES TOWER Локация - Business Bay Срок сдачи:- II 2024 года  Это роскошны…
$857,000
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 43
ALTITUDE de GRISOGONO от DAMAC — Икона роскоши в Business Bay Altitude de GRISOGONO — это…
$608,507
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 63
Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, О…
$238,537
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
$907,701
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 70/101
Bayz101 by Danube — Символ современной элегантности в Business Bay Bayz101 by Danube — эт…
$649,424
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 30
Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай,…
$462,094
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 63
Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным цент…
$424,436
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 30
Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в соврем…
$328,084
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 60
Новая высотная резиденция Volta с бассейном и панорамным видом рядом с Дубай Молл, Business …
$669,292
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 82
Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ Р…
$577,233
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 397 м²
Количество этажей 35
Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа,…
$4,12 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 16/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay   23-этажная башня Cen…
$340,000
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 72
Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ Э…
$611,031
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 15
Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом…
$625,419
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 38
Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОА…
$542,966
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 55/122
Tiger Sky Tower — Икона роскоши в Business Bay   Tiger Sky Tower — это уникальный жило…
$673,554
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 21
Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и…
$1,06 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 20/45
Проект: NOBLES TOWER Локация - Business Bay Срок сдачи:- II 2024 года  Это роскошны…
$748,635
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 29
Высотная резиденция Merano Tower с круглосуточной охраной рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Би…
$339,445
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 30
Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОА…
$509,401
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