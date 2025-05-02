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Квартиры и апартаменты с гаражом в Business Bay, ОАЭ

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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/102
BAYZ 102 от Danube Properties — Воплощение роскоши в Business Bay BAYZ 102 — это жилой не…
$622,146
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 736 м²
Этаж 6/27
Представляем единственную в своем роде коллекцию Dorchester от Omniyat, которая предлагает о…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Квартира дня Наслаждайтесь захватывающим видом на Бурдж-Халифа и центр Дубая. в самом …
$905,495
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RCST RCST
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 45
Nobles Tower by Tiger Properties — сочетание элегантности и комфорта в центре Business Bay …
$730,208
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 43
ALTITUDE de GRISOGONO от DAMAC — Икона роскоши в Business Bay Altitude de GRISOGONO — это…
$608,507
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 70/101
Bayz101 by Danube — Символ современной элегантности в Business Bay Bayz101 by Danube — эт…
$649,424
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 188 м²
This magnificent and ultra-luxurious penthouse boasts breathtaking views of the Burj Khalifa…
$32,62 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 75
These luxurious residences are located at the exclusive "SLS Hotels & Residences by Wow Red,…
$917,104
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Количество этажей 32
This exquisite ultra-luxury penthouse features four bedrooms and a private pool. It is situa…
$42,27 млн
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Realting.com
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