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Жильё в Al Zubair, ОАЭ

1 объект найдено
Вилла в Al Zubair, ОАЭ
Вилла
Al Zubair, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 455 м²
Наслаждайтесь роскошью в этой совершенно новой современной вилле в Шардже. Современный дом, …
$626,190
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