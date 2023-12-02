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Таунхаусы в Al Jubail, ОАЭ

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
€1,03 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Al Jubail, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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