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Жильё в Al Jubail, ОАЭ

2 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 659 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
€2,83 млн
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
€1,03 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Al Jubail, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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