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Квартиры с видом на море в Al Hamriyah, ОАЭ

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$186,301
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$286,575
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$97,563
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$107,945
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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