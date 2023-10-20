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Таунхаусы в Аджман (эмират), ОАЭ

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ в Аджман, ОАЭ
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Аджман, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в Аджмане, в новом районе AL ALIA напрямую от владельца! Таунхаус готов! Всего 31…
€295,739

Параметры недвижимости в Аджман (эмират), ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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