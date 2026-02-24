Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. ОАЭ
  3. Аджман
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Аджмане, ОАЭ

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 комната в Аджман, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 1 комната
Аджман, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 109 м²
Количество этажей 20
Прости. Продается однокомнатная квартира - Проект Dusset II (в стадии строительства)Славный …
$572,459
