Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Земельные участки
  4. Аджман (эмират)

Земельные участки в Аджман (эмират), ОАЭ

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в ОАЭ, ОАЭ
Земельные участки
ОАЭ, ОАЭ
Площадь 562 м²
Планируете приобрести участок в Абу-Даби, ОАЭ, который станет холстом, на котором вы сможете…
€318,982
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Площадь 1 263 м²
fam Properties с гордостью представляет...   Угловой участок | Индивидуальный проект |…
€6,75 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Д-р брутто в малберри-кластере в Дамаке-Хиллз 2 Mulberry - сшитые и сшитые с этой точки зрен…
€175,279
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Основные особенности:   Участок для жилого строительства G+4 Угловой участок Ряд…
€979,499
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с радостью представляет этот большой участок в самом престижном и перспективн…
€3,09 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Дубай, ОАЭ
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Дубай, ОАЭ
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,60 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с гордостью предлагает вам уникальную возможность стать владельцем и инвестир…
€547,605
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 7
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае В проект входит: Разреш…
€7,22 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/15
Под строительство отеля, либо резидентского комплекса ( G+9) этажей. Можно получить разрешен…
€43,50 млн
Земельные участки 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/7
УЧАСТОК РЯДОМ С КАЗИНО Продаётся девелоперский проект с участком под строительство на остров…
€8,58 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Угловой участок в Dubai Science Park с лучшими видами G+19   Dubai Science Park - разр…
€5,52 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/35
Продается земельный участок в районе JVC 2000кв.м, получено разрешение на строительство зда…
€3,68 млн
Realting.com
Перейти