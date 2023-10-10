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Квартиры-студии с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ

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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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