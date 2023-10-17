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Коммерческая недвижимость в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

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1 объект найдено
Другое со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Другое со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 15 502 м²
Количество этажей 29
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…
€51,28 млн
Realting.com
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