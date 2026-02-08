Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Житомирская область
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Житомирской области, Украина

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Житомирский район, Украина
Дом 4 комнаты
Житомирский район, Украина
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Шеллс Скай Новый дом с европейским ремонтным домом недалеко от моря, элитный коттеджный горо…
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Житомирской области, Украина

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти