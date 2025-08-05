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Коммерческая недвижимость в Zatisanska selisna gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 25 000 м² в Затишье, Украина
Коммерческое помещение 25 000 м²
Затишье, Украина
Площадь 25 000 м²
Этаж 1/2
Я предлагаю вам рассмотреть предложение, которое может быть ключом к успеху вашего бизнеса! …
$205,000
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BPS Consulting
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