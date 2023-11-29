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Готовый бизнес в Закарпатская область, Украина

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Готовый бизнес с видом на горы в Турья Пасека, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Турья Пасека, Украина
Площадь 18 000 м²
Active tubing park (Dream Park Carpathians) A land plot of 1.8 hectares 900 meters from t…
€299,834
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Готовый бизнес в Закарпатская область, Украина
Готовый бизнес
Закарпатская область, Украина
Площадь 1 000 000 м²
Количество этажей 1
Ski Resort 'Polianski.ua' is on sale and awaits a new owner to celebrate the cold season ski…
€1,54 млн
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