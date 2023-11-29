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Отели в Закарпатская область, Украина

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 9 спален в Закарпатская область, Украина
Отель 9 спален
Закарпатская область, Украина
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
The complex is located 250 meters above sea level on the northern slope of Mount Krikhaya in…
€1,14 млн
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