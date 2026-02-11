Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Zaharivska selisna gromada, Украина

Захарьевка
4
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Захарьевка, Украина
Дом 3 комнаты
Захарьевка, Украина
Число комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
33737 Продам современный дом в Латовке. Дом расположен на участке 7 соток, общая площадь — …
$67,500
Дом 3 комнаты в Захарьевка, Украина
Дом 3 комнаты
Захарьевка, Украина
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
33738 Продам современный дом на Хаджибейской. Расположен на участке 6 соток. Общая площадь 1…
$70,000
Дом 3 комнаты в Захарьевка, Украина
Дом 3 комнаты
Захарьевка, Украина
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
33735 Продам современный дом на ул. Хаджибейская. Дом расположен на участке 6 соток, общей …
$70,000
Дом 3 комнаты в Захарьевка, Украина
Дом 3 комнаты
Захарьевка, Украина
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
33736 Продам современный дом на ул. Хаджибейская. Дом расположен на участке 7 соток, общей …
$75,000
