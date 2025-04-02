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Земельные участки в Волынская область, Украина

1 объект найдено
Участок земли в Vyshniv Rural Hromada, Украина
UP UP
Участок земли
Vyshniv Rural Hromada, Украина
Площадь 868 600 м²
Strategic Commercial Land Opportunity — EU–Ukraine Logistics Gateway An exceptional inves…
Цена по запросу
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