  2. Украина
  3. Vigodanska silska gromada
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Vigodanska silska gromada, Украина

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Выгода, Украина
Дом 5 комнат
Выгода, Украина
Число комнат 5
Площадь 254 м²
Этаж 1/2
37939 Продам дом в с.Выгода Одесского района Одесской области. Общей площадью 245 кв.м. Учас…
$40,000
